Πώς είδε η κυβέρνηση την παραίτηση Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για θάλασσες, ψάχναμε όλοι σωσίβιο»

Αιχμηρά σχόλια επιφύλαξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης σημείωσε αρχικά πως «τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, της αριστεράς, κεντροαριστεράς δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση το δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε ή να προβλέψουμε αυτά τα οποία θα συμβούν».

Σχολίασε ωστόσο δηκτικά την αναφορά του κ. Τσίπρα ότι «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», θυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του και τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησής του: «Θυμόμουν μια απάντηση δήλωση του κυρίου Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 – αν δεν κάνω λάθος – στην Αγία Πετρούπολη σε φόρουμ. Έψαξα και τη βρήκα: ‘Bρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας’, έχει πει τότε, ‘αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια’. Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital control, κλειστές τράπεζες, tο διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια» ανέφερε.

«Κοινοβουλευτικά αδιάφορη εξέλιξη»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο κοινοβούλιο γιατί παραπάνω από 2 χρόνια ως βουλευτής Πειραιά ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία-παρέμβαση στην Ολομέλεια ή την οποιαδήποτε ερώτηση». «Κοινοβουλευτικά νομίζω ότι είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γενικά μιλώντας – το ξαναλέω – είναι κάτι που αφορά έναν άλλον πολιτικό χώρο, την εξέλιξη του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε».

Για την αναφορά του κ. Τσίπρα ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο με ευθύνη του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως τα έργα και οι ημέρες της διακυβέρνησής του είναι γνωστά: «Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να έχει προχωρήσει σε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, να έχει προχωρήσει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας τιμά ιδιαίτερα το μέτρο σύγκρισης να είναι ο κ. Τσίπρας. Αν πιστεύουμε ότι ως κυβέρνησης, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση 2015-2019, τότε δεν θα τα καταφέρουμε».

