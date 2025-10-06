Logo Image

Π. Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Η σχέση μας με την Κύπρο είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί

Πολιτική

Π. Μαρινάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Η σχέση μας με την Κύπρο είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Για «απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας - Κύπρου» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Να ρίξει τους τόνους μετά την εμπλοκή που ανέκυψε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, θέλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Σε απάντηση δε όσων διακινούνται ξεκαθάρισε ότι «η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου».

Σε ό,τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω από όλα ενεργειακά την Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του.

Διαβάστε ακόμη:

Το «ηλεκτροσόκ» με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube