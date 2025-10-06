Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα: Στον Θ. Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα του στη Βουλή

Ντόμινο εξελίξεων μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα.

Την έδρα του λαμβάνει ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ωστόσο με επίσημη ανακοίνωσή του έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Αυτό σημαίνει ότι χάνει μία βουλευτική έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνει μία πρόσθετη η Νέα Αριστερά.

Η παραίτηση Τσίπρα

Σε μία αιφνιδιαστική απόφαση, την οποία ανακοίνωσε με βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.

Έκανε λόγο για απόφαση συνείδησης, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν παραιτείται από την πολιτική δράση.

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης: Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

« Φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν. Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο», σημειώνει μεταξύ άλλων στην παραίτησή του ο κ.Τσίπρας.