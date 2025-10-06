Logo Image

Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα: Στον Θ. Δρίτσα και τη Νέα Αριστερά η έδρα του στη Βουλή

Πολιτική

Χάνει την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ντόμινο εξελίξεων μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα.

Την έδρα του λαμβάνει ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ωστόσο με επίσημη ανακοίνωσή του έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Αυτό σημαίνει ότι χάνει μία βουλευτική έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνει μία πρόσθετη η Νέα Αριστερά.

Η παραίτηση Τσίπρα

Σε μία αιφνιδιαστική απόφαση, την οποία ανακοίνωσε με βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.

Έκανε λόγο για απόφαση συνείδησης, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν παραιτείται από την πολιτική δράση.

« Φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της. Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν. Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο», σημειώνει μεταξύ άλλων στην παραίτησή του ο κ.Τσίπρας.

