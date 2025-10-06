Χριστοδουλίδης μετά τη νέα εμπλοκή με καλώδιο και ΑΔΜΗΕ: Οι σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας είναι ισχυρότερες από ποτέ

Οι σχέσεις Λευκωσίας και Αθήνας βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε σενάριο περί κρίσης με αφορμή το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» στη Λεμεσό, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε:

«Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η προσωπική μου σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».

«Όσοι επενδύουν σε ρήξη, θα απογοητευτούν»

Ο Πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις περί διαφωνιών ή αποστάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων: «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση ή στη δική μου σχέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν».

«Είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα»

Αναφερόμενος σε πρόσφατα γεγονότα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», προσθέτοντας πως «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Με τη δήλωσή του, ο Κύπριος Πρόεδρος θέλησε να βάλει τέλος στη νέα εμπλοκή που προέκυψε. Να θυμίσουμε πάντως ότι χθες ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Κύπρος δεν εκβιάζεται».

Αφορμή στάθηκε δημοσίευμα του Φιλελεύθερου περί διεκδίκησης από τον ΑΔΜΗΕ ποσού πολλαπλάσιου από αυτό που έχει εγκρίνει η κυπριακή ρυθμιστική αρχή. Ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, ενώ ακολούθησε και έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό.

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα δεν εκβιάζει – Αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά

Από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε επίσης ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες, αποτελούν θεμέλιο του ελληνισμού και βρίσκονται υπεράνω από οποιοδήποτε έργο. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη «να αρθούν οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν» έθεσε ως αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Όπως είπε η πρόοδος του έργου «κολλάει» σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του. Ερωτηθείς δε σχετικά με τις κυπριακές αιτιάσεις περί εκβιασμού από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε: «Το 51 % του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τα οφέλη που θα προκύψουν από το έργο για την κυπριακή πλευρά. «Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας στην Κύπρο, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαΐκή Ένωση με 657 εκατομμύρια. Και προφανώς για να το χρηματοδοτεί η Ευρωπαΐκή Ένωση το θεωρεί οικονομικά βιώσιμο. Ελλάδα και Κύπρος ζήτησαν την χρηματοδότηση αυτή άρα και οι δύο χώρες θεωρούν ότι είναι οικονομικά βιώσιμο. Έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει εξολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ».

Παρατήρησε ωστόσο ότι «για αυτό το έργο έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ακόμα και μετά από την συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Μητσοτάκη αμφισβητεί επί της αρχής την βιωσιμότητα του έργου. Λες και ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει εκείνος», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου. Ανέφερε ακόμη ότι στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας θα συζητήσει το θέμα με τον Κύπριο ομόλογό του.