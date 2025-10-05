Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Ικανοποίηση της Λευκωσίας από τις σαφείς διευκρινίσεις του ΑΔΜΗΕ»

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης philenews της εφημερίδας Φιλελεύθερος να δέχθηκε με ικανοποίηση την σαφή διευκρίνιση από πλευράς ΑΔΜΗΕ σήμερα ότι αναγνωρίζει το Πλαίσιο Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος και τις πρόνοιές του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Οι ίδιες πηγές πληροφόρησης της ιστοσελίδας αναφέρουν πως η Λευκωσία παραπέμπει στην πρόσφατη κοινή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στις 23 περασμένου Σεπτεμβρίου, με την οποία επανέλαβαν την προσήλωση των δύο κυβερνήσεων προς την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στρατηγικής σημασίας.

Να σημειωθεί ότι οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη θέση αυτή στη συνάντηση που είχαν την περασμένη βδομάδα στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του σήμερα το πρωί, όταν ερωτήθηκε για το θέμα, αναφέρθηκε στην συναντίληψη των κυβερνήσεων για την υλοποίηση του έργου.

«Δεν τίθεται θέμα διασάλευσης των σχέσεων με την Αθήνα σε καμία περίπτωση»

Για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση πληροφόρησης του philenews, οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι υπεράνω των όποιων τεχνικών ζητημάτων άπτονται του συγκεκριμένου ή άλλου έργου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για τη Λευκωσία δεν τίθεται θέμα διασάλευσης των σχέσεων με την Αθήνα σε καμία περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση προκλήθηκε μετά από δημοσίευμα, επίσης, της ιστοσελίδας Philenews που υποστήριζε ότι ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση στη ΡΑΕΚ εναντίον της απόφασης της ρυθμιστικής αρχής να του εγκρίνει ανάκτηση εξόδων 82 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα είσπραξης μόνο 25 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο ΑΔΜΗΕ απαιτούσε πολλαπλάσιο ποσό, κάτι που ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέψευσε κατηγορηματικά.