Στολίσκος αλληλεγγύης για την Γάζα: Μέσω Αθηνών επαναπατρίζονται 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές

Μέσω Ελλάδας θα επιστρέψουν στις χώρες τους, 28 Γάλλοι και 15 Ιταλοί ακτιβιστές, που μετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης για την Γάζα Global Sumud, οποίος αναχαιτίστηκε την από το Ισραήλ ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ, ανέφερε: «Μετά την πρώτη προξενική επίσκεψη την Παρασκευή (…) μια δεύτερη επίσκεψη έγινε σήμερα Κυριακή στη φυλακή του Κτζιότ. Οι ομάδες μας κατάφεραν να συναντηθούν με όλους τους συμπατριώτες μας, που είναι καλά»

La Stampa: Θα συνταξιδέψουν με τους Έλληνες

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, αύριο πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας.

Σήμερα έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.

