Guardian: «Από τους ισχυρότερους στην ΕΕ οι ελληνοϊσραηλινοί δεσμοί αν και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν εμφανείς εντάσεις»

Στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ Ελλάδας- Ισραήλ παρά τους «ισχυρούς δεσμούς» των δύο χωρών, κάνει λόγο ο Guardian, αναφερόμενος στο έντονο διάβημα του Ελληνικού ΥΠΕΞ με αφορμή την σύλληψη των 27 Ελλήνων ακτιβιστών που επέβαιναν στον στολίσκο αλληλεγγύης για την Γάζα, Sumud.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα προσφέρει διπλωματική βοήθεια για να τελειώσει ο πόλεμος», αρχικά παρατίθενται οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε:

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, οι εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να ενταθεί. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους συμμάχους και τους εταίρους στην περιοχή», έγραψε ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Η προοπτική της δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή, με πραγματικούς όρους ασφαλείας, ως η μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής».

Στην συνέχεια ωστόσο, ο Guardian αναφέρει:

«Οι ελληνοϊσραηλινοί δεσμοί είναι από τους ισχυρότερους στην ΕΕ, αν και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν εμφανείς εντάσεις στις σχέσεις τους, όταν η Αθήνα προέβη σε «έντονη γραπτή διαμαρτυρία» προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των ακτιβιστών που επέβαιναν στον στολίσκο Global Sumud.

Η διαμαρτυρία έγινε αφού οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τα πλοία, και συνέλαβαν τους επιβαίνοντες, ενώ επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στην υπό πολιορκία θύλακα.

Μεταξύ των 450 συλληφθέντων ήταν 27 Έλληνες υπήκοοι, ανάμεσά τους και μία αριστερή βουλευτής (σσ: Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα)

Στο διάβημα διαμαρτυρίας επισημάνθηκε η «απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά» του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού εθνικής ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβιρ, αν και δεν κατονομάζεται ο υπουργός.

Επιβεβαιώνοντας ότι και οι 27 ήταν «καλά στην υγεία τους», το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα στείλει ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν του νότιου Ισραήλ για να επιστρέψουν οι κρατούμενοι με ασφάλεια στην Αθήνα».

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αντιμετωπίσει σθεναρή αντιπολίτευση για τον χειρισμό της υπόθεσης. Η σημερινή ανακοίνωση αργά το απόγευμα ακολούθησε μια επικριτική επιστολή που έγραψαν συγγενείς των συλληφθέντων η οποία κατακεραύνωνε τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για την «αδιαφορία» που επέδειξαν απέναντι «στους απαχθέντες, καθώς και για την άρνηση [της κυβέρνησης] να πάρει θέση για την απαγωγή Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ».