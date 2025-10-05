Πώς μπερδεύτηκε πάλι το καλώδιο: Το παρασκήνιο – Αναμένεται η επίσημη απάντηση της Αθήνας

Μέσα στις επόμενες ημέρες – ενδεχομένως και αύριο – αναμένονται οι τοποθετήσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη νέα εμπλοκή, που ανέκυψε στο πολύκροτο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για τα σχετικά ζητήματα σε έκακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η νέα εμπλοκή

Ενώ τις τελευταίες εβδομάδες Αθήνα κα Λευκωσία έστελναν το μήνυμα πως υπάρχει και από τις δύο πλευρές η βούληση να προχωρήσει κανονικά το έργο, σήμερα είχαμε νέα «έκρηξη» από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.