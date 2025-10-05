Αφροδίτη Λατινοπούλου: Φτάνει με το παλιό, όχι στην πολιτική της υποτέλειας

Το πολιτικό της όραμα για μια «ελεύθερη, δυναμική και αυτάρκη Ελλάδα» παρουσίασε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο The Met Hotel της Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Κατά την ομιλία της, η κ. Λατινοπούλου περιέγραψε το πλαίσιο του «σύγχρονου πατριωτισμού» που, όπως είπε, «ενώνει και κοιτάζει μπροστά».

Συνέδεσε την έννοια αυτή με την ελευθερία στην οικονομία, τη στήριξη της παραγωγής, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται κρατισμό ούτε εξαρτήσεις, αλλά ελεύθερους πολίτες μέσα σε ένα δίκαιο, ασφαλές και αποτελεσματικό κράτος».

Βολές κατά της διαπλοκής

Με αιχμηρή φρασεολογία, η κ. Λατινοπούλου άσκησε κριτική στο «σύστημα διαπλοκής» και στην «πολιτική υποτέλειας», ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στις γειτονιές.

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, που περιλαμβάνουν:

την αντιμετώπιση της ακρίβειας,

την αναστροφή της δημογραφικής κάμψης,

την προστασία της ελληνικής οικογένειας,

την υπεράσπιση των εθνικών συνόρων,

και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

«Η Φωνή Λογικής είναι η αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα. Φτάνει με το παλιό, φτάνει με τη διαφθορά», δήλωσε η κ. Λατινοπούλου, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους, ανάμεσά τους και αρκετούς νέους.

Όπως σημείωσε κλείνοντας, το κόμμα της «φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αυθεντική πατριωτική και οικονομικά φιλελεύθερη δύναμη, που συνδυάζει πίστη, ελευθερία και προοπτική για μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και υπερήφανη».