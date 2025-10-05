Logo Image

Στολίσκος για τη Γάζα: Επιστρέφουν αύριο, με ειδική πτήση, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακή του Ισραήλ

Πολιτική

Στολίσκος για τη Γάζα: Επιστρέφουν αύριο, με ειδική πτήση, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακή του Ισραήλ

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Επιστρέφουν αύριο με ειδική πτήση, στην Ελλάδα, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Η  πτήση, που θα πραγματοποιηθεί μετά από εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γ Γεραπετρίτη, θα προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, που βρίσκεται πλησίον του κέντρου κράτησης ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Εντωμεταξύ, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα,  το κέντρο κράτησης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη,

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube