Στολίσκος για τη Γάζα: Επιστρέφουν αύριο, με ειδική πτήση, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονται σε φυλακή του Ισραήλ

Επιστρέφουν αύριο με ειδική πτήση, στην Ελλάδα, οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Η πτήση, που θα πραγματοποιηθεί μετά από εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Γ Γεραπετρίτη, θα προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, που βρίσκεται πλησίον του κέντρου κράτησης ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με όλα τα επίπεδα διοίκησης του ισραηλινού υπουργείου εξωτερικών ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Εντωμεταξύ, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, το κέντρο κράτησης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη,