ΟΠΕΚΕΠΕ – Κόντρα Βορίδη με Τσουκαλά για τα «χρόνια πολλά» και την «παραγραφή»

Πυρά αντάλλαξαν σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, και ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μ. Βορίδη με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλα ξεκίνησαν από δηκτικές δηλώσεις του Κ. Τσουκαλά, ευχήθηκε «χρόνια πολλά στον πρώην υπουργό, καθώς σήμερα 5 Οκτωβρίου είναι η ημέρα παραγραφής των ενδεχόμενων αδικημάτων του».

«Σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm,

«Η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών», σημείωσε, για να καταλήξει.

Η απάντηση Βορίδη

Άμεση ήταν η αντίδραση Βορίδη, που απάντησε με ανάρτηση.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και επιχειρηματολογεί ακολούθως επί της ουσίας: «Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο πρώην υπουργό