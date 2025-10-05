Σύσκεψη υπό τον Κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Όπως έγινε γνωστό, στη σύσκεψη θα πάρουν μέρος η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Προηγήθηκε ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, με την οποία ο διαχειριστής προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος κυπριακής ιστοσελίδας, στο οποίο βασίστηκαν και τα πυρά που εξαπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο “Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη”, σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου» αναφέρει ο Διαχειριστής στην ανακοίνωσή του.

Όπως εξηγεί ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και «διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά».

«Ο λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει», επισημαίνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

«Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι κληθείς να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του ΑΔΜΗΕ.