Πέθανε ο πρώην βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Πρασιανάκης

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Πρασιανάκης.

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Πρασιανάκη, που έφυγε από τη ζωή» αναφέρει το κόμμα σε συλλυπητήρια δήλωσή του.

«Δημοκράτης, με βαθιά πίστη στις αξίες της παράταξης και πάντα δημιουργικά και μαχητικά παρεμβατικός, ο Γιώργος Πρασιανάκης αφιέρωσε την πολιτική του διαδρομή στην υπεράσπιση των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως κοινοβουλευτικός απέσπασε τον σεβασμό όλων για το ήθος, την ευθυκρισία και την εντιμότητά του, ενώ πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες με γνώμονα την προαγωγή της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στην ιδιαίτερη πατρίδα του» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.