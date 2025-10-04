ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΑΣΟΚ: «Οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας»

Για προσπάθεια να θολώσει τα νερά κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΝΔ, που εμπλέκει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Μπουνάκη, μέσω εταιρείας συμφερόντων του, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πώς άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσθέτει ότι την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένει η πλειοψηφία της ΝΔ «να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα». «Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, ενώ τονίζει πως επιπλέον αναμένει «να δώσουν όλα τα “αμαρτωλά” ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι, η ΝΔ στην ανακοίνωσή της ανέφερε: «Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!», επισήμανε η ΝΔ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ:

«Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας»

«Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον “Φραπέ”, τον “Χασάπη”, την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωσή τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πώς άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα “αμαρτωλά” ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να “κουκουλώσουν”».