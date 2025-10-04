Ισραήλ: Το χρονοδιάγραμμα απέλασης των 27 Ελλήνων του στολίσκου για την Γάζα

Έγγραφο ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα, φέρεται να έχουν υπογράψει κάποιοι από τους 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα, που έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ. Άλλοι δεν το έχουν κάνει, άρα θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης και ενδεχομένως να καθυστερήσει καθώς σήμερα είναι και πάλι αργία στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ενδέχεται να υπάρξει και τμηματική επιστροφή, από την Κυριακή.

Καλύτερη εικόνα θα υπάρξει μετά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβεως, στο κέντρο κράτησης Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ, όπου παραμένουν, έως ότου απελαθούν οι 27 Έλληνες όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου.

Γενικότερα, πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση αγγίζει τους 400.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 από τους Έλληνες κάνουν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους.

Η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών

Σημειώνεται πάντως ότι εκτός από τους εξαιρετικά αυστηρούς τόνους που χρησιμοποίησε την Παρασκευή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων, η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συνομιλεί και σήμερα με τον Ισραηλινό ομόλογό του.