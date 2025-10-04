Δ. Αβραμόπουλος: «Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι» – «Δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό»

«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό», σημειώνει ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, που ακολουθώντας την θέση του Νίκου Δένδια, με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει πως στηρίζει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα» αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος τονίζοντας πως η «Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό».

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά» τονίζει επίσης.

Αναλυτικά η δήλωση του Δ. Αβραμόπουλου

«Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.

Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.

Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν».

Η δήλωση Δένδια και η απάντηση Μαρινάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής έχει δηλώσει: «Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του». Άφησε όμως και αιχμές κατά άλλων κυβερνητικών στελεχών κυρίως του Άδωνη Γεωργιάδη λέγοντας: «Δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Η επίσημη απάντηση στον υπουργό Άμυνας ήλθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη: «Στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο (τον Πανό Ρούτσι) αλλά δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή, η ΝΔ να μπει στη διαδικασία, είτε για να γίνει αρεστή, είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».