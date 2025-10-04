Αλ. Τσίπρας από την Σορβόννη: Τι απάντησε σε ερώτηση Έλληνα φοιτητή για το αν θα ιδρύσει νέο κόμμα

«Η συζήτηση αυτή γίνεται ερήμην μου», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε από Έλληνα φοιτητή, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Σορβόννη, σχετικά με την έντονη φημολογία που επικρατεί για το εάν ο ίδιος θα ιδρύσει νέο κόμμα.

«Αφουγκράζομαι, στην παρούσα φάση τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από κάτω και όχι εκ των άνω» σημείωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο πρώην πρωθυπουργός, που ήταν προσκεκλημένος της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Απευθυνόμενος σε ένα -στην πλειονότητά του γαλλικό- φοιτητικό κοινό, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη μίας «προοδευτικής στροφής» τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.

«Η ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης κατέληξε ο κ. Τσίπρας