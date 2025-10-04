Την Τρίτη η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης για τη Βοιωτία

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Βοιωτίας θα παρουσιαστεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στη Λιβαδειά από κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Το κλιμάκιο θα αποτελούν οι:

Κ. Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γ. Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κ. Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Π. Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών

Κ. Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Λ. Τσαβδαρίδης, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Δ. Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας

Κ. Οικονόμου, ΓΓ ΠΔΕ-ΕΠΑ

Π. Βαρελίδης, ΓΓ Υδάτων & Φυσικού Περιβάλλοντος

Γ. Διδασκάλου, ΓΓ Πολιτισμού

Γ. Χορμόβα, Διοικήτρια ΔΥΠΑ

Κ. Μεγαρίτης, ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης Φτώχειας

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φ. Σπανός, ο Δήμαρχος Αλιάρτου- Θεσπιέων, Γ. Αραπίτσας, ο Δήμαρχος Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας, Ι. Σταθάς, ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γ. Αναστασίου, ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Δ. Καραμάνης, ο Δήμαρχος Ορχομενού, Γ. Τζαβάρας και ο Δήμαρχος Τανάγρας, Β. Περγάλιας και ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Βοιωτίας, Ελευθέριος Κτιστάκης, καθώς και οι φορείς της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ», σε συνέχεια των σχετικών διαβουλεύσεων για κάθε περιοχή, αποτελούν τις εναρκτήριες εκδηλώσεις της κοινής συνεργασίας, όπου οι αυτοδιοικητικοί, οικονομικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς κάθε περιφερειακής ενότητας θα αναπτύξουν τις θέσεις τους για τις εν εξελίξει παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις περιοχές τους αλλά και για τις προτεραιότητες για το μέλλον συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης επικαιροποιούνται και με βάση τις προτεραιοποιήσεις και τις επιλεξιμότητες των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων όσο προχωρά η υλοποίηση των δράσεων, έργων και πολιτικών που εντάσσονται σε αυτά. Αποτελούν μια διαρκή διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης της κεντρικής κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο να υπάρξει σύζευξη των εθνικών πολιτικών με τις τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονα να υπάρχει ετοιμότητα και ωριμότητα στις κρίσιμες για το μέλλον κάθε περιοχής επενδύσεις και πολιτικές.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης «στη Βοιωτία συγκεντρώνονται οι εθνικές προτεραιότητες αλλά και οι προκλήσεις για το μέλλον. Ήδη έχουν ωριμάσει και προτεραιοποιηθεί, και αποτελούν μέρος του σχεδίου μας, παρεμβάσεις στις σιδηροδρομικές και οδικές υποδομές, τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτων, τις αστικές υποδομές, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, κοινωνικές υποδομές σε εκπαίδευση και υγεία αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις, για τη μεγαλύτερη σύμπλεξη του τουρισμού με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, τη στήριξη της βιομηχανίας και της εργασίας κ.α.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ