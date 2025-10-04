Στην Αμοργό ο Κ. Μητσοτάκης: Περιβάλλον, υποδομές και υγεία στο επίκεντρο

Σε διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αμοργού προήδρευσε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπουργών, βουλευτών των Κυκλάδων και του Επιτρόπου Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστα Καδή.

Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση υποδομών, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση του τομέα της υγείας.

Το «Αμοργόραμα» στο επίκεντρο

Κεντρική αναφορά του Πρωθυπουργού αποτέλεσε η αυριανή παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα», ενός προγράμματος που ξεκίνησε από την τοπική κοινωνία και τους αλιείς, στηρίχθηκε από ΜΚΟ και τον Δήμο και θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, πρόκειται για μια δράση-πρότυπο στη θαλάσσια προστασία που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες νησιωτικές περιοχές.

Συνδέοντας την πρωτοβουλία με τον ευρύτερο σχεδιασμό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο νέων μεγάλων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Νότιο Ιόνιο και στις Νότιες Κυκλάδες, με ανατολικό άκρο την Αμοργό, την Κίναρο και τη Λέβιθα. Στόχος, όπως είπε, είναι η ουσιαστική περιφρούρηση των περιοχών, ώστε να υπάρξουν απτά περιβαλλοντικά οφέλη.

Υποδομές, δόμηση και διασυνδέσεις

Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση και σε ζητήματα χωροταξίας και υποδομών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση του για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και στήριξη λελογισμένων επεκτάσεων οικισμών, ώστε να προστατευθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Αμοργού.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ολοκλήρωσης του προγράμματος διασυνδέσεων με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, έργο ύψους 5 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ, που αφορά και την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Αμοργού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της στελέχωσης με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν εκ νέου τα πρωτόκολλα διακομιδών ασθενών για τα νησιά των Κυκλάδων.

Μέτρα στήριξης για τους κατοίκους

Αναφερόμενος στην οικονομική ελάφρυνση των κατοίκων, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι από το 2027 η Αμοργός, όπως και άλλα μικρά νησιά, θα απαλλαγεί πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ από το 2026 θα εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης του ΦΠΑ, εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Πρωθυπουργού στο νησί, χαρακτηρίζοντας το «Αμοργόραμα» «μια εξαιρετική πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τους αλιείς και αγκαλιάστηκε από την κυβέρνηση». Τόνισε επίσης ότι η επίσκεψη έχει συμβολικό χαρακτήρα στήριξης της νησιωτικότητας και των ιδιαίτερων αναγκών των μικρών νησιών.

Με τη σύσκεψη στο Δημαρχείο και την παρουσίαση του «Αμοργοράματος», η Αμοργός φιλοδοξεί να αναδειχθεί όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός, αλλά και ως υπόδειγμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης για όλη τη νησιωτική Ελλάδα.