Κ. Ζαχαριάδης κατά κυβέρνησης: Η Λάουρα Κοβέσι τους ξεσκεπάζει και τους ενοχλεί

Πολιτική

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές αντιδράσεις για τη συνέντευξη Τύπου Κοβέσι.

«Η Ν.Δ. εδώ και έξι χρόνια έχει αλλάξει τα φώτα στο Σύνταγμα, όμως τώρα αντιδρά επειδή η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ.Κοβέσι, θίγει το ζήτημα της ατιμωρησίας των υπουργών και της συγκάλυψης. Είναι λέει αναρμόδια και δεν δικαιούται να μιλάει… Και δικαιούται να μιλάει και τους ξεσκεπάζει και τους ενοχλεί. Είναι εμφανές» τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης και προσθέτει: «’Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης’ που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας».

