Κ. Τσουκαλάς: Η Ν.Δ. κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

Δριμύ «κατηγορώ» στην κυβέρνηση με αιχμή τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας την επιστολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκη, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε μιλώντας στο EΡΤnews. «Ο κ. Μυλωνάκης και η κυβέρνηση υποστήριζαν ότι δεν θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή γιατί δεν έχει κάτι να πει. Μετά τις αποκαλύψεις όμως και το επίμονο αίτημα του ΠΑΣΟΚ επί 5 μέρες να κληθεί μάρτυρας, εξαναγκάστηκε να έρθει».

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στην παριστάμενη Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε: «Υποστηρίξατε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε σε εξεταστική επιτροπή και αν προκύψουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων θα πάμε σε προανακριτική. Όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη, είναι “γαλάζιοι” αγροτοσυνδικαλιστές, ήταν παρέα του Πρωθυπουργού, έχουμε μαρτυρίες όπου κάποιοι λένε ότι “πρέπει να τους πληρώσουμε”, ναι θέλουμε να κληθούν για να μάθουμε τι σύνδεση είχαν με τον γενικό γραμματέα και τον υπουργό, για να κάνουμε αυτό που εσείς είπατε, να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων».

«Ο “Φραπές” τίθεται ζήτημα αν είναι κρίσιμος μάρτυρας;» αναρωτήθηκε δηκτικά σχετικά με τη λίστα των μαρτύρων της Εξεταστικής ενώ καυτηρίασε τη στάση της κυβέρνησης και απέναντι στα όσα ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγέας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε: «Πανηγυρίζει η κυβέρνηση -για να δείτε που έχουμε φτάσει- για τη δήλωση της κυρίας Κοβέσι: “στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ καλά οργανωμένος με τη συμμετοχή υψηλών αξιωματούχων”. Για αυτό πανηγυρίζει; Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση; Πανηγυρίζετε γιατί είπε ότι χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να απαλλαχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για συνεχή εργαλειοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών: «Υπάρχουν δομικά προβληματικές πρόνοιες του άρθρου 86 που επιτρέπουν στην πλειοψηφία να κουκουλώσει. Το είπε με σαφήνεια ο κ. Γεωργιάδης: “Εφόσον έχουμε την πλειοψηφία, επιλέγουμε ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος”. Τι ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη; “Δεν μας νοιάζει, εμείς θα επιλέξουμε ποιος είναι αθώος ή ένοχος”. Το ίδιο έπραξαν και για την περίπτωση Κώστα Καραμανλή. “Εμείς θα αποφασίσουμε το αδίκημα με το οποίο θα παραπεμφθεί”. Η δικογραφία του κ. Μπακαΐμη αναφερόταν σε διατάραξη συγκοινωνιών, αλλά η Νέα Δημοκρατία εφηύρε ένα δικό της αδίκημα για να απαλλάξει τον κ. Καραμανλή».

Θύμισε τέλος ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της αναθεώρησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών στη διάρκεια της συνάντησης του με τον πρωθυπουργό πέρυσι τον Δεκέμβριο.