Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία πολιτική παρέμβαση στις αποζημιώσεις – Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση

Από τις έως τώρα καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προέκυψε καμία πολιτική ευθύνη.

Αυτό υποστηρίζουν ηγές της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας απολογισμό των δύο πρώτων εβδομάδων των εργασιών.

«Κατέρρευσε η παραπληροφόρηση»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παραπληροφόρηση και τα «επικοινωνιακά σώου» της αντιπολίτευσης κατέπεσαν από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Όλοι οι πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσαν για την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, δήλωσαν ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση στις διαδικασίες των αποζημιώσεων ή στα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ»

Η ΝΔ στρέφει τα βέλη της στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η εισηγήτρια του κόμματος, Μιλένα Αποστολάκη, βρέθηκε «βαριά εκτεθειμένη», καθώς «ξέχασε» –όπως υποστηρίζουν– όσα είχε υπογράψει το 2011 ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν νομοθέτησε ότι οι Περιφέρειες και οι τοπικοί κτηνίατροι είναι υπεύθυνοι για τις καταμετρήσεις των κοπαδιών.

Αντίστοιχα, σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο βουλευτής Ρεθύμνου Μανώλης Χνάρης, που είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα και αντιπεριφερειάρχης την περίοδο 2017-2021.

Οι καταθέσεις

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, σύμφωνα πάντα με τις πηγές της ΝΔ, είπε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από υπουργούς και ότι δεν ασκήθηκε πίεση για τα ΑΦΜ. Παράλληλα, ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του οργανισμού, σημειώνοντας πως η πλήρης εξυγίανση είναι στόχος της κυβέρνησης μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ.

Ο Ευάγγελος Μπαμπασίδης, επίσης πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση ούτε από υπουργούς ούτε από το Μέγαρο Μαξίμου. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα, αυτή ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάθεση του Νίκου Σαλάτα, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποκάλυψε ότι του ζητήθηκε παραίτηση επειδή διαφωνούσε με την κατεύθυνση να συνεργαστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Η κυβέρνηση δεν συγκάλυψε, αλλά αντιθέτως προώθησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης», σημειώνεται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Κουρδής, που τόνισε ότι καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αγροτικές αποζημιώσεις.

«Στο φως η αλήθεια»

Οι ίδιες πηγές κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί αποσπασματικά στοιχεία για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προκαλέσει σύγχυση, υποστηρίζοντας ότι οι καταθέσεις ανέδειξαν τα πραγματικά γεγονότα.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής απέναντι σε μια αντιπολίτευση που φορά πεισματικά κομματικές παρωπίδες», καταλήγουν.