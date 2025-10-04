Κ. Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η ανακοίνωση της Χαμάς – Άμεση απελευθέρωση ομήρων και τερματισμός εχθροπραξιών

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Έλληνα πρωθυπουργός χαιρετίζει εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη κάθε προσπάθειας που στοχεύει στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.