51 χρόνια Ν.Δ.: Γενέθλια για το κυβερνών κόμμα – Το επετειακό βίντεο της Πειραιώς

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, καθώς συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ίδρυσή της.

Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1974, όταν Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία δημοσιεύοντας την Ιδρυτική της Διακήρυξη που αποτύπωνε την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης. Την ίδια χρονιά η Ν.Δ. πετυχαίνει την πρώτη της εκλογική νίκη με ισχυρή πλειοψηφία 54,37% και εκλέγει 220 βουλευτές.

Τιμώντας τη σημερινή επέτειο, η Πειραιώς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι μεγάλοι σταθμοί της παράταξης, όπως η υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Στο βίντεο «πρωταγωνιστούν» όλοι οι ιστορικοί ηγέτες του κόμματος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο:

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τονίζει πως «είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

«Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη» προσθέτει.