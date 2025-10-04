Το «Piri Reis» στο Αιγαίο, οι δυνατότητες για έρευνα και η θέση της Αθήνας

Χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο το τουρκικό «ερευνητικό» Piri Reis απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης (το βράδυ της Παρασκευής 04/10) λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η NAVTEX.

Σε μία κίνηση διαφορετική από την προηγούμενη -όταν κατά τη διάρκεια τη προηγούμενης NAVTEX το Piri Reis δεν απέπλευσε ποτέ από το λιμάνι της Σμύρνης- η γείτονος έχει βάλει σκοπό να ξεκινήσει τις έρευνες παραβλέποντας το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκάφος δεν έχει αυτή την ικανότητα καθώς πρόκειται για ένα πλοίο με δυνατότητες του 80′.

Άλλωστε όπως είχε σημειώσει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο ο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας «φωτογραφίζοντας» τις δυνατότητες του, «μία φωτογραφία του Piri Reis αρκεί».

Οι λόγοι είναι οι εξής:

το πλοίο είναι σχετικά μικρό (36 μέτρα μήκος, 8 μέτρα πλάτος).

δεν μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο πλήρωμα ή εξοπλισμό κατάλληλο για μεγάλες έρευνες ανοικτής θάλασσας

κατασκευάστηκε το 1978, δηλαδή είναι πάνω από 45 ετών

δεν διαθέτει πλήρως σύγχρονα συστήματα sonar (τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, χαρτογράφηση και μελέτη του βυθού και των αντικειμένων στο νερό χρησιμοποιώντας ήχο) και προηγμένα εργαστήρια που έχουν τα νέα ερευνητικά σκάφη

Αυτό σημαίνει ότι το Piri Reis μπορεί μεν να κάνει έρευνες, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα: μικρές ωκεανογραφικές αποστολές, σεισμικές μετρήσεις κοντά στις ακτές, και εργαστηριακή παρατήρηση.

Η Άγκυρα δεσμεύει 22 σημεία

Σύμφωνα με την NAVTEX που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου στο κεντρικό Αιγαίο, σε τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα αλλά και σε σημεία εντός δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα η Άγκυρα δεσμεύει 22 περιοχές, σε συνέχεια της προηγούμενης NAVTEX του Σεπτεμβρίου για έρευνες που δεν έγιναν ποτέ.

Η απάντηση της Αθήνας – «Δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε»

Στην τακτική της Άγκυρας να στέλνει πολλαπλά μηνύματα και προς πάσα κατεύθυνση με την έκδοση αντίστοιχων NAVTEX, η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση.

Μέσω αντι-NAVTEX που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η Αθήνα υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή αυτή, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Ενώ, την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα εφησυχασμού.

«Εκδόθηκε αντι-NAVTEX, δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να εκπέμπουμε ανησυχία. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η τουρκική NAVTEX

Νέο τουρκικό γεωτρύπανο σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη

Την ίδια ώρα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαιρακτάρ σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNNTurk δήλωσε ότι η Τουρκία θα διατηρεί πλέον ένα σταθερό γεωτρύπανο στην ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «στη Μεσόγειο ή πέραν της Μαύρης Θάλασσας, να πούμε… Όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και στη Λιβύη, στη Σομαλία… Δηλαδή, κάτω από τα στενά, να πούμε, θα υπάρχει ένα πλοίο μας διαρκώς εκεί για να διεξάγει γεωτρήσεις. Το νέο μας γεωτρύπανο, το οποίο έφτασε στην Τουρκία πριν από δύο ημέρες, έχει φτάσει στη Μεσόγειο. Μαζί με το άλλο γεωτρύπανο που θα φτάσει στο τέλος του έτους, θα ξεκινήσουν νέες έρευνες σε νέες τοποθεσίες στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο μας που ήρθε στο Τασουτζού της Μερσίνης είναι ένα από αυτά (τα καινούρια). Το άλλο, το δίδυμό του, θα έρθει, αν είναι θέλημα Θεού, την Πρωτοχρονιά και θα το στείλουμε κατευθείαν στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Μαύρη Θάλασσα θα είναι 5».