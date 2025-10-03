Logo Image

Το Πιρι Ρεις βγήκε από το λιμάνι της Σμύρνης προς το Αιγαίο

Απέπλευσε το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» από το λιμάνι της Σμύρνης, το βράδυ της Παρασκευής, και οδεύει προς το κεντρικο Αιγάιο, σύμφωνα με το στίγμα του πλοίου που κατέγραψε το marinetraffic.com.

Η έξοδος του πλοίου φέρεται να συνδέεται με την τουρκική Navtex που εκδόθηκε χθες, όπου αναφέρεται ότι από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου το ωκεανογραφικό θα αποπλεύσει με κατεύθυνση το κεντρικό Αιγαίο δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου, για επιστημονικές έρευνες.

Ειδικότερα, η   έρευνα περιλαμβάνει τόσο τουρκικά χωρικά ύδατα όσο και διεθνή ύδατα, αλλά επικαλύπτει επίσης περιοχές που εμπίπτουν εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της περιοχής ευθύνης NAVTEX που διαχειρίζεται η Αθήνα.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας με την έκδοση αντι- NAVTEX, και ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου.

