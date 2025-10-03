Βουλή: «Θερμό» επεισόδιο Χρηστίδου – Μπάρκα -«Αν ξαναγελάσεις, θα σου σπάσω τα μούτρα»

«Θερμό» επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στην ανεξάρτητη βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα, μέσα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Ραλλία Χρηστίδου ήταν στο βήμα, απ’όπου φαίνεται να είδε τον κ. Κώστα Μπάρκα να γελά.

Όταν κατέβηκε από το βήμα φέρεται να κατευθύνθηκε προς το έδρανό του και να έχουν την εξής στιχομυθία, σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μπάρκας καθώς και όσοι άλλοι βουλευτές ήταν παρόντες στο περιστατικό:

Ρ. Χρηστίδου: Εάν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα.

Κ. Μπάρκας: Ορίστε; Τι είπες;

Ρ. Χρηστίδου: Αν γελάσεις ξανά, θα σου σπάσω τα μούτρα.

Κ. Μπάρκας: Απρόκλητη επίθεση

Όπως μετέδωσε το Open, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για απρόκλητη επίθεση και είπε πως γέλασε για κάτι που του είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Μάντζος που καθόταν σε διπλανό έδρανο.

Ρ. Χρηστίδου: Ενοχλήθηκε ένας εκπρόσωπος ενός τόσο αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ

Λίγη ώρα αργότερα, η κυρία Χρηστίδου έδωσε τη δική της απάντηση για το περιστατικό:

«Την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, ενοχλήθηκε. Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός τόσου αντιδημοκρατικού κόμματος όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει πολύ. Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό».

Μάλιστα, πηγές από το Κίνημα Δημοκρατίας, στο οποίο έχει ενταχθεί η κυρία Χρηστίδου, έκαναν λόγο για «φαλλοκρατικό επεισόδιο».