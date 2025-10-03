ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα για την «απαράδεκτη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού και κατά Ελλήνων πολιτών»

Το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και συνελήφθησαν από τους Ισραηλινούς επισκέφτηκε σήμερα, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους» επισημαίνει το Υπ.Εξ.

Παράλληλα, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα «αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου»”.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Υπ.Εξ. «με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών».

Και το Υπ.Εξ. καταλήγει:

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Τι είπε ο Μπεν Γκβιρ

Το διάβημα έγινε με αφορμή τις δηλώσεις του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ότι το Ισραήλ θα πρέπει να φυλακίσει τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου Sumud για αρκετούς μήνες, αντί να τους απελαύνει πίσω στις χώρες καταγωγής τους.

Ο Γκβιρ, επικεφαλής του υπερεθνικιστικού κόμματος Ότζμα Γεχουντίτ, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε «λάθος» απελαύνοντάς τους.

«Νομίζω ότι πρέπει να κρατηθούν εδώ για μερικούς μήνες σε μια ισραηλινή φυλακή, ώστε να συνηθίσουν τη μυρωδιά της τρομοκρατικής πτέρυγας», λέει.

Υποστήριξε επίσης, ότι ο Νετανιάχου δεν μπορεί να τους στέλνει πίσω στις χώρες καταγωγής τους, «καθώς αυτό τους κάνει να επιστρέφουν ξανά και ξανά και ξανά».