Κατάληψη του στόλου για την Γάζα: Κόντρα μεταξύ αντιπολίτευσης – Νότη Μηταράκη για την στάση της κυβέρνησης

Αντικείμενο αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τη συμπολίτευση ,έγινε στην Βουλή, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κατάληψη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Λίγη ώρα μετά την κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας, τη «σκυτάλη» πήραν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

Σεβασμό της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των Ελλήνων και λοιπών πολιτών που συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα, από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ως μέλη του στολίσκου για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και υπογράμμισε ότι έχει συντελεστεί μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου που πρέπει να καταγγελθεί και επιτέλους η Ελλάδα να δράσει και να αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης». Ο κ. Μάντζος ζήτησε επίσης να επικαιροποιηθεί το ομόφωνο Ψήφισμα της Βουλής του 2015, για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και την επίλυση στη βάση των δύο κρατών που ο ΟΗΕ, εδώ και δεκαετίες, έχει προτείνει.

«Πού βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες;»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει απάντηση «πού βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες που απήχθησαν και συνεχίζουν να κρατούνται από τη δολοφονική μηχανή του κράτους του Ισραήλ». Ο κ.Τζανακόπουλος είπε ότι η Νέα Αριστερά έχει καλέσει και τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών «να κάνουν το στοιχειώδες, να καταδικάσουν δηλαδή, τη δολοφονική ενέργεια της απαγωγής 500 περίπου ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα, μεταξύ των οποίων 27 Ελλήνων στους οποίους και η βουλευτής Πέτη Πέρκα». Ταυτόχρονα, «να καταδικάσουν τον αποκλεισμό μωρών, παιδιών, μανάδων, αναπήρων, σε θάνατο, την εξολόθρευση του πληθυσμού της Γάζας».

Νότης Μηταράκης: «Θεώρησα ότι κάνετε αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου»

«Στη Γάζα συντελείται μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει μια πρόταση συμφωνίας στο τραπέζι, θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι αυτή, είτε ως έχει, είτε με παραλλαγές, θα γίνει δεκτή ως έχει και θα σταματήσει αυτή η μεγάλη αιματοχυσία που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ότι «το υπουργείο Εξωτερικών, από την πρώτη στιγμή έχει κάνει και προληπτικό διάβημα και διάβημα μετά και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ βρίσκεται σε επαφή με τους ανθρώπους που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές και προφανώς, οι αρχές του Ισραήλ είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια τους, για την υγεία τους και για την άμεση επιστροφή των επιβαινόντων».

Επιπροσθέτως όμως ο κ. Μηταράκης σχολίασε: «ακούγοντας συναδέλφους μου της αντιπολίτευσης να μιλάνε για απαγωγή από ένοπλους εις βάρος αμάχων, θεώρησα ότι κάνετε μια αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά τελικά διαψεύστηκα. Δεν ήταν αναφορά στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, όπου ένοπλες παραστρατιωτικές δυνάμεις, παραβίασαν τα σύνορα με το Ισραήλ, επιτέθηκαν σε ένα φεστιβάλ που ήταν νέα παιδιά και διασκέδαζαν και σκοτώθηκαν και απήχθησαν σημαντικός αριθμός αμάχων. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς η Αριστερά δυσκολεύεται να το καταδικάσει. Γιατί η Αριστερά επιλέγει να μιλάει με απόλυτη μονομέρεια. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Γάζα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, εδώ και 20 χρόνια, μια παραστρατιωτική οργάνωση ισλαμιστικού καθεστώτος».

Η Ελλάδα, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, στηρίζει τη λύση των δύο κρατών και αυτή και μια ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Στηρίζει όμως μια Παλαιστίνη με ένα δημοκρατικό καθεστώς που θα αποδέχεται την ασφάλεια των γειτονικών λαών και επίσης θα εγγυώνται οι γειτονικοί λαοί τη δική της ασφάλεια.

ΚΚΕ: «θα έπρεπε να σας στείλουν ευχαριστήριο τηλεγράφημα»

«Κατά τη γνώμη μου κύριε Μηταράκη, θα έπρεπε να σας στείλει ευχαριστήριο τηλεγράφημα, αν όχι ο ίδιος ο Νετανιάχου, τουλάχιστον η ισραηλινή πρεσβεία, γι΄αυτή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας την οποία κάνετε», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και συνέχισε: «προσπαθείτε να μετατρέψετε τους θύτες σε θύματα, τους Ισραηλινούς οι οποίοι για πάνω από μισό αιώνα, 60 και…χρόνια, είναι ένα κράτος κατακτητή. Εποικίζουν παράνομα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν μπλοκάρει και έχουν αποκλείσει τη ζώνη της Γάζας και οικονομικά και από νερό και ρεύμα». Ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε δολοφονίες, σφαγές και βιασμούς, εγκλήματα που σήμερα συμπληρώνονται με τη γενοκτονία του ελληνικού λαού. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι είναι στρατηγική επιλογή του Ισραήλ, το μεγάλο κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ο αφανισμός των παλαιστινίων και μη ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους. «Εμείς από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε το ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής στον στολίσκο αλληλεγγύης και μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για πειρατική ενέργεια, και με τις απαγωγές των πληρωμάτων και με τις συλλήψεις και με ότι έχει επακολουθήσει», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Ν. Παππάς: «Έχει λίγη ώρα μπροστά του να σβήσει μια ντροπιαστική τοποθέτηση»

«Ο κ. Μηταράκης έχει λίγη ώρα μπροστά του να σβήσει μια ντροπιαστική τοποθέτηση την οποία έκανε από αυτό το βήμα, όταν του ζητήθηκε να καταδικάσει το γεγονός ότι οι ισραηλινές αρχές φέρονται όπως φέρονται σε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς και σχολίασε ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αντί να καταδικάσει αυτό που έγινε στα διεθνή ύδατα, «αντιγύρισε στην προοδευτική δημοκρατική αντιπολίτευση ότι υποστηρίζει τη Χαμάς».

Πρόκειται για τοποθέτηση αίσχους, είπε ο κ. Παππάς και σημείωσε πως όλοι έχουν καταδικάσει ότι έκανε η Χαμάς αλλά κάποιοι εντός της Βουλής δεν καταδικάζουν όσα κάνει το Ισραήλ στη Γάζα.

«ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή για το κοινοβούλιο, η οποία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και εντός της χώρας και εκτός», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για τακτική στρουθοκαμηλισμού απέναντι στην εισβολή στο στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Ο κ. Καζαμίας χαρακτήρισε «κατάπτυστη» την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, γιατί «ούτε καταδικάζει την πράξη του Ισραήλ και την απαγωγή των ακτιβιστών, ούτε υπερασπίστηκε τα δικαιώματα 27 Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται μεταξύ των 461 ακτιβιστών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».