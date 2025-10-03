Συνεδριάζει το Σάββατο η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Με την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου ξεκινούν αύριο το πρωί στις 10.30 Divani Caravel οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Με την αυριανή συνεδρίαση αρχίζει η καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα» ενώ παράλληλα θα εξελίσσονται και οι πρωτοβουλίες για μία [πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία για την πολιτική αλλαγή». Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επαναλάβει την πρόσκληση του προς τις πολιτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο για διάλογο αλλά για την συμμετοχή σε δράσεις εντός και εκτός βουλής με στόχο την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση. Ως θετικό θεωρούν στην Κουμουνδούρου την σημερινή κοινή ανακοίνωση για την επίθεση του Ισραηλινού στρατού στον στόλο αλληλεγγύης που συνυπέγραψαν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ίδια ώρα πάντως καταγράφηκε και διάσταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα εξοπλιστικά προγράμματα με αφορμή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας.

Η Κεντρική Επιτροπή θα ασχοληθεί και τα οργανωτικά θέματα. Θα αποφασιστεί η σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και η ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει οικονομική καμπάνια για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος, αλλά και οργανωτική για την ενίσχυση των Οργανώσεων.