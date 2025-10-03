Πολεμική Αεροπορία: Η 335 Μοίρα στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025» – Φωτορεπορτάζ

Στην άσκηση «NATO Tiger Meet 2025», που διεξήχθη στην αεροπορική βάση Beja της Πορτογαλίας από 19 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, πήρε μέρος η 335 Μοίρα της 116 Πτέρυγας Μάχης από την Αεροπορική Βάση Αράξου.

H Μοίρα συμμετείχε με 4 αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.

Σύμφωνα με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, συνολικά στην άσκηση έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 αεροσκάφη από 12 χώρες μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία καθώς και το ΝΑΤΟ.

Η άσκηση περιελάμβανε αποστολές Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Composite Air Operations – COMAO), καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια.

