Πολεμική Αεροπορία: Η 354ΜΤΜ στην πολυεθνική άσκηση «European Spartan 2025»

Για ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων κι αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Στην πολυεθνική άσκηση «European Spartan 2025», που διεξήχθη από 23 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου στην αεροπορική βάση Bezmer της Βουλγαρίας, συμμετείχε η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (354ΜΤΜ) της 112 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

H Μοίρα συμμετείχε με αεροσκάφος C-27J και ανάλογο προσωπικό, μαζί με δυνάμεις από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές τακτικών μεταφορών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων, Medical Evacuation (MEDEVAC), καθώς και σύνθετα τακτικά σενάρια.

Σύμφωνα με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, σκοπός ήταν η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, η εναρμόνιση διαδικασιών και η συνεχής αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

