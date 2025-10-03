Logo Image

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Ι. Κουρδή: Με βασικό προσόν, «κολλητός» του Λ. Αυγενάκη

Πολιτική

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σχόλιο για την κατάθεση του πρώην αντιπρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ έσπευσε να πανηγυρίσει διότι ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Κουρδής, δήθεν «κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις»» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: Η «αξιοπιστία» του ισχυρισμού αυτού είναι ευθέως ανάλογη των «προσόντων» τα οποία επικαλέστηκε ο ίδιος ο κ. Κουρδής για να δικαιολογήσει την τοποθέτησή του σε μια θέση τόσο κομβική για την ορθή κατανομή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».

«Συγκεκριμένα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο κ. Κουρδής παραδέχτηκε ότι ουδεμία συμβατότητα είχε με τον ρόλο τον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει. Κύριο “προσόν” στο βιογραφικό του, ήταν η «δοκιμασμένη συνεργασία» με τον Λ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αθλητισμού, καθώς ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας!»

«Αυτοί είναι οι “άριστοι” του κ. Μητσοτάκη, που κυνικά ομολογούν ότι μοναδικό τους προσόν είναι η “καριέρα” με βύσμα στο πελατειακό κράτος της ΝΔ» τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

