Logo Image

ΣΥΡΙΖΑ για κλήτευση Μυλωνάκη στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για κλήτευση Μυλωνάκη στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου»

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης», σημειώνεται στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.

Και υπογραμμίζει πως «αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube