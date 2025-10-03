Χ. Δούκας: «Εάν θέλουμε να επανασχεδιάσουμε τη Δημοκρατία, τότε πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη των πόλεων»

Τις κοινές προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν Αθήνα και Νέα Υόρκη, ανέδειξαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο επί οχτώ χρόνια Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, στη διάρκεια συζήτησης με τίτλο «Think Global, Act Local: Lessons from Athens and New York», που διεξήχθη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στο Ωδείο Αθηνών, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum.

Τουρισμός, στεγαστική κρίση, συμμετοχική δημοκρατία, καθώς και η σχέση δημοτικής αρχής και κυβέρνησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, την οποία συντόνισε η Senior Editor των New York Times, Jyoti Thottam.

O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Οι μεγαλουπόλεις, όπως η Αθήνα, έχουν μεγάλες δυσκολίες. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι έχουμε προοδευτικούς Δημάρχους στις πόλεις, ενώ δεν έχουμε τόσες πολλές προοδευτικές ηγεσίες σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Δημοκρατία είναι ακόμα ζωντανή στις πόλεις, Η συμμετοχή των πολιτών είναι έντονη. Στην Ελλάδα, όμως, πολλοί Δήμοι δεν είναι τόσο ισχυροί από άποψη χρημάτων, προσωπικού κι αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τα εργαλεία να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Διοργανώνουμε συμμετοχικά εργαστήρια και λέμε ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες για τους φτωχότερους. Και συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά δεν έχουμε τα χρήματα και πρέπει να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση, η οποία λέει ότι “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη”. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εμπιστοσύνη χάνεται, χάνεται το όραμα και δεν έχουμε τους πολίτες με το μέρος μας».

Από την πλευρά του ο Bill de Blasio, ο οποίος διετέλεσε Δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 2014 έως το 2021, τόνισε: «Οι Δημοκρατίες παντού στον κόσμο, δεν πρόκειται να επιβιώσουν εάν όλοι σκεπτόμαστε μόνο σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ελπίδα όμως, βρίσκεται στη βάση, στον λαό. Στη Νέα Υόρκη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού της κοινότητας. Οι πολίτες νοιάζονται και τους ενδιαφέρει να μπορούν να αποφασίζουν. Γιατί αυτά τα χρήματα, μπορούν να πάνε στο πράσινο, στο δημοτικό πάρκο, στο σχολείο της κοινότητας. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε οι Αθηναίοι να αποφασίζουν για την πόλη τους και να μην εξαρτώνται από την ιδιοτροπία μιας εθνικής κυβέρνησης, όπως ακριβώς οι Νεοϋορκέζοι χρειάζονται περισσότερη δύναμη για να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις. Τότε είναι που οι άνθρωποι ενεργοποιούνται».

Τόσο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας όσο και ο πρώην Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, επισήμαναν την ανάγκη ισχυρής τοπικής φωνής απέναντι σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις.

«Συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Tο δίλημμα είναι πάντα συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση. Είναι κλειστά ή ανοιχτά συστήματα. Να δίνεις την εξουσία στον λαό ή σε λίγους. Αυτός είναι ο αγώνας για τη Δημοκρατία. Εάν θέλουμε να επανασχεδιάσουμε τη Δημοκρατία, τότε πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη των πόλεων. Διαφορετικά, ένας ή δύο υπουργοί και η ολιγαρχία θα σχεδιάζουν και θα επανασχεδιάζουν τη δημοκρατία για αυτούς, όχι για εμάς».

Ο πρώην Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, αναφέρθηκε στην πολιτική κατάσταση στη χώρα του: «Είτε πρόκειται για ανθρώπους που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, είτε για βετεράνους, είτε για νέους, υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες που αγνοούνται. Αλλά εάν επιστρέψει η εξουσία σε τοπικό επίπεδο, θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε στους πολίτες ένα άμεσο αποτέλεσμα της δημοκρατικής τους συμμετοχής. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά τουλάχιστον είναι ένας δρόμος μακριά από αυτό το σκοτάδι στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Αυτό που βλέπουμε στις ΗΠΑ να συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, σε σχέση με τη Δημοκρατία, με ανησυχεί βαθιά. Ωστόσο, όταν βλέπω τι συμβαίνει στις πόλεις της χώρας μου, βλέπω ένα πολύ πιο ζωντανό επίπεδο συμμετοχής, ένα ρεύμα Δημοκρατίας».

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις γύρω από το πώς μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του ιστορικού κέντρου, με ιδιαίτερη αναφορά στη «Γειτονιά των Θεών», την Πλάκα. Αναζήτησαν λύσεις για το μεγάλο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που επηρεάζει κυρίως τους νέους σε Αθήνα και Νέα Υόρκη. Μίλησαν για τη σημασία της συμμετοχικής Δημοκρατίας, στην οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Δήμος Αθηναίων με χαρακτηριστικά παραδείγματα την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» και το Youth Climate Action Fund.

Το Athens Democracy Forum, διοργανώνεται από το The Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times και τον Δήμο Αθηναίων.