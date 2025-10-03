ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αντεγκλήσεις στην εξεταστική – Τι κατέθεσε ο Ι. Κουρδής

Εν μέσω νέων αντεγκλήσεων, ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (την περίοδο από 23/1/2024 ως 31/1/2025) Ιωάννη Κουρδή στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Διαδικαστικά ήταν αδύνατον και δεν θα μπορούσε να γίνει καμία παρέμβαση ή ανάμειξη υπουργού, στη διαδικασία πληρωμών και ελέγχων», σημείωσε ο κ. Κουρδής σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ κατηγορηματικός ήταν και στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, «αν θα μπορούσε κάποιος υπουργός να παρέμβει στη διαδικασία για υποθέσεις αποδεσμεύσεων ΑΦΜ αγροτών και δικαιούχων, παρακάμπτοντας τη διοίκηση, χωρίς να γίνει αντιληπτό».

«Πολύς θόρυβος έχει γίνει για τα ΑΦΜ, τα δεσμευμένα ΑΦΜ και όλα αυτά. Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό ή μπορεί να γίνει μεμονωμένα με ένα, δύο, τρία ΑΦΜ, σε μονοψήφιο αριθμό, όμως, ο οποίος στη παρούσα φάση δεν έχει σημασία γιατί στον αμέσως επόμενο έλεγχο θα ξαναβρεθεί. Γιατί μπορείς να βάλεις ένα ΑΦΜ σε πληρωμή -πιθανόν κάποιες φορές εκ παραδρομής να μπούνε και κάποια ΑΦΜ με ευρήματα- στο επόμενο όμως διάστημα αυτά θα βρεθούν, θα εντοπιστούν από τον έλεγχο, θα δεσμευτούν και θα χαρακτηριστούν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Όχι δεν μπορεί να αποδεσμευτούν ελεγχόμενα ΑΦΜ. Μπορεί μεμονωμένα, για ένα δύο ΑΦΜ -εκ παραδρομής- να γίνει, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί στο επόμενο στάδιο θα ελεγχθεί και θα βρεθεί», είπε.

Επέμεινε ότι «κανείς υπουργός δεν θα μπορούσε να παρακάμψει υπαλλήλους», τονίζοντας ότι στον ένα χρόνο που ήταν αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με τον πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη, «έχει γίνει πολύς λόγος για τα ΑΦΜ».

«Όταν εμείς πήγαμε στον Οργανισμό, λίγο πριν αναλάβουμε, στην πρώτη συνάντηση με στελέχη του υπουργείου, τέθηκε το θέμα με τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ. Όταν αργότερα συναντηθήκαμε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, ζητήθηκε, με πολύ αυστηρό τρόπο από τον κ. Αυγενάκη, να ελεγχθούν αυτά τα ΑΦΜ και όχι να αποδεσμευτούν, γιατί υπάρχει μία παρανόηση για αυτό. Και τρεις μήνες αργότερα, μετά από μια εξαντλητική, τιτάνια προσπάθεια, από τον κ. Μπαμπασίδη και την υπεύθυνη τεχνικού ελέγχου, είχαμε αποτελέσματα πάνω από 7.000 δεσμευμένα ΑΦΜ από τα οποία 1.040 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και πάνω από 6.000 ΑΦΜ αποδεσμεύτηκαν και μπήκαν στη διαδικασία των επόμενων πληρωμών», υποστήριξε ο κ. Κουρδής.

Ο κ. Κουρδής, μίλησε για «προβλήματα και δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ», επικεντρώνοντας τα «στην τεράστια έλλειψη προσωπικού, με την απόλυτα αποδυναμωμένη διεύθυνση πληροφοριακού συστήματος, την πιο νευραλγική διεύθυνση, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, και στη μη ολοκλήρωση του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και των σχεδίων βόσκησης».

Για τις καθυστερήσεις στους έλεγχους, ανέφερε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στον παραδοτέο χρόνο των ελεγχομένων αιτήσεων, λόγω της διαμάχης που είχαν μεταξύ τους οι δύο εταιρίες που υπέγραψαν τη σύμβαση για το πληροφοριακό σύστημα, με τον Οργανισμό.

«Υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και ασφαλιστικές δικλείδες στον Οργανισμό, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τίποτα. Από όλα αυτά τα 640.000 αιτήματα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι ελάχιστο το παραβατικό στοιχείο ή ότι κάποιος προσπαθεί να εξασφαλίσει κάτι παραβατικό», είπε και συνέχισε: «Εκ των πραγμάτων και συνεχώς ενισχύεται η διαφάνεια, οι απαιτήσεις τα τελευταία χρόνια είναι σαφείς. Δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει, και αν ξεφύγει προς στιγμή, θα βρεθεί. Με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Φτιάξαμε μια πλατφόρμα καταγγελιών η οποία δέχεται εκατοντάδες καταγγελίες κάθε χρόνο. Να σκεφτείτε ότι από πέρσι τέτοια εποχή, που έγινε η πλατφόρμα των καταγγελιών μέχρι σήμερα, υποβλήθηκαν 630 καταγγελίες και αυτές αφορούν δεκάδες ως εκατοντάδες ΑΦΜ. Με προβληματίζει, και το έχω θέσει σε κάποιο συμβούλιο, ότι κάποιοι που προσπαθούν να πάρουν παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλουν καταγγελία για να αποπροσανατολίσουν τους ελέγχους».

Στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Πουλά, «ποιος θεωρεί ότι είναι ο λόγος που επιλέχθηκε και διορίστηκε στον Οργανισμό αφού δεν είχε σχετική εμπειρία», ανέφερε ότι είχε ασχοληθεί με τη διοίκηση, συνεργάστηκε με τον κ. Αυγενάκη και ήταν πρόεδρος για 4 χρόνια στο Αθλητικό Κέντρο Λάρισας ενώ δεν απέκρυψε ότι ήταν στέλεχος της ΝΟΔΕ στη Λάρισα. «Δεν ήταν καθόλου κομματικός ο διορισμός μου από τον Αυγενάκη. Συμπεριφέρομαι απόλυτα θεσμικά αλλά δεν κρύβω και τις πολιτικές μου καταβολές», είπε.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με τις επίμαχες συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και περιλαμβάνονται στο πόρισμα της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Κουρδής έκανε λόγο για χαλαρές συζητήσεις και δεν έχουν σχέση με όσα ερμηνεύονται. Ο κ. Πουλάς διάβασε συγκεκριμένο διάλογο, εκτιμώντας πως σε αυτόν ο μάρτυρας εμφανίζεται «να ζητά βοήθεια για να προχωρήσουν δυο προγράμματα Leader».

«Όταν υπήρχε ένας φάκελος ο οποίος λίμναζε για μήνες, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν για αυτόν», απάντησε ο κ. Κουρδής και στο σχόλιο τού βουλευτή «και άλλοι φάκελοι λίμναζαν, αλλά δεν είχαν Μπάρμπα στην Κορώνη» ανέφερε ότι «επρόκειτο για θεσμική επίλυση ενός ζητήματος που είχε προκύψει με έλεγχο και δεν είχε να κάνει με χάρη».

«Όλες οι πληρωμές γίνονταν κανονικά και συστηματικά στην ώρα τους και όσοι τα δικαιούνταν τα πήρανε. Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είχαν μπάρμπα στην Κορώνη, είχαν υποχρεώσεις, αντιμετώπιζαν προβλήματα οικονομικά και δεν πληρώθηκαν. Με πήρε άνθρωπος και μου είπε θα αυτοκτονήσω. Ο ρόλος μου εμένα ήταν να λύσω θεσμικά προβλήματα. Η πρόθεση και εμένα και του υπουργού ήταν να λύσουμε τα διαχειριστικά προβλήματα και δεν είχε να κάνει με χάρη ή συγκεκριμένα πρόσωπα» είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την επίμαχη φράση «θα στείλω Μουτζαχεντίν στον ΟΠΕΚΕΠΕ», για να μην γίνουν οι έλεγχοι στα Ζωνιανά της Κρήτης ο κ. Κουρδής απάντησε: «Κανείς δεν επιχειρεί να αποτρέψει να γίνουν οι έλεγχοι στα Ζωνιανά».

Για ”Φραπέ” και ”Χασάπη”, που ρωτήθηκε απάντησε «ακουστά τους έχω δεν τους γνωρίζω». Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, σχετικά με διαμάχη που είχε με τον κ. Μπαμπασίδη για αποφάσεις επικίνδυνες για τον Οργανισμό, ο κ. Κούρδης ανέφερε ότι ήταν σημειακή διαφωνία και είχαν σχέσεις σεβασμού.

«Υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ;» ρωτήθηκε από τον κ. Κοκκάλη. «Υπάρχει, όπως σε πάρα πολλά σημεία του Δημοσίου υπάρχουν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές – και δεν έχω πρόβλημα να το πω. Όμως, να ψάξατε να δείτε τις διαχρονικές ευθύνες αλλά να μην θεωρούμε τους υπαλλήλους του ελεγχόμενους, υπερασπιζόμενοι το έργο τους. Υπάρχουνε εστίες, σημεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πρέπει ελεγχθούν και να κλείσουν οι χαραμάδες σε κάποιους παραβατικούς», ανέφερε.

Τέλος, χαρακτήρισε υπερβολικά όλα όσα ακούγονται «περί εγκληματικής οργάνωσης», σημειώνοντας ότι «στα δικά μου αυτιά ακούγεται εξαιρετικά απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο στον Οργανισμό».

Πηγές ΝΔ: Καμία πολιτική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρξει στις αποζημιώσεις και στα δεσμευμένα ΑΦΜ

«Με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννης Κουρδής, κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις αντικρούοντας κάθε υποθετικό σενάριο, με σαφή επιχειρήματα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του κ. Κουρδή στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Στην κατάθεσή του, όπως σημειώνουν οι πηγές της συμπολίτευσης «ο μάρτυρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός σχετικά με τη διαδικασία των πληρωμών, δηλώνοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παρέμβαση υπουργού όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Εξίσου σαφής ήταν ο κ. Κουρδής για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δηλώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε ένα “παράθυρο” που να επιτρέπει οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση».

«Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, από τις 23 Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, οι έλεγχοι αυστηροποιήθηκαν ενώ άφησε αιχμές για τον ρόλο εταιρειών που εμπλέκονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν:

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην ανάγκη διερεύνησης της υπόθεσης, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής σαν μια ευκαιρία για επικοινωνιακά παιχνίδια με μοναδικό στόχο τα μικροκομματικά οφέλη. Ας μην αγωνιά. Η αλήθεια θα λάμψει».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επιβεβαιώθηκε η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Κουρδή, εκλεκτού του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη, για τη συγκεκριμένη θέση χωρίς να έχει καμία απολύτως πρότερη γνώση και εμπειρία στον αγροτικό τομέα, συνεχίστηκε η προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των εντεταλμένων της στον Οργανισμό να συσκοτίσουν την αλήθεια που αποκαλύπτει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διαχυθούν οι ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Παρά τα σαφή στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες, που αποκαλύπτουν συνεννοήσεις για την προώθηση συγκεκριμένων φακέλων LEADER και προειδοποιήσεις για ελέγχους στην Κρήτη, ο κ. Κουρδής προσπάθησε με γενικόλογες και καθόλου πειστικές απαντήσεις να θολώσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να εμφανίσει αυτές τις μεθοδεύσεις ως “συνηθισμένες πρακτικές” και ως δήθεν προσπάθεια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών για όλους τους δικαιούχους», προσθέτουν.

Δηλαδή, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε σε τέλμα όχι επειδή από το 2019 λειτουργούσε ως κέντρο συναλλαγής, μεθοδεύσεων, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και στημένων ελέγχων, αλλά επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δήθεν προσπαθούσε να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Δηλαδή, αν δεν προσπαθούσε τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί;».

«Και να μην ξεχνάμε ότι η “καραμέλα” περί υποστελέχωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι δικαιολογία για τις αποτυχίες του Οργανισμού, αλλά ομολογία ήττας της κυβέρνησης που επί έξι χρόνια όχι μόνο έκανε τα στραβά μάτια στη διασπάθιση των κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και συμμετείχε ενεργά στην κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Ναι, η υποστελέχωση είναι υπαρκτή, αλλά η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα για να την αντιμετωπίσει, ακόμα και σήμερα χωρίς καμία δικαιολογία, πιθανότατα επειδή την βόλευε» καταλήγουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «γαλάζιο» παρακράτος δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

«Ανατριχιαστικές για μία ακόμα ημέρα είναι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο Ιωάννης Κουρδής, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετηθείς από τον Λ. Αυγενάκη, ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για τη “μαφιόζικου” τύπου συνομιλία του με τον τότε αντιπρόεδρο, Ελευθέριο Ζερβό, με τον οποίο συζητούν να “στείλουν μουτζαχεντίν” για να τρομάξουν τον πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη και να αποτρέψουν ελέγχους. Ο κ. Κουρδής αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι “το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο”. Και σίγουρα δεν συνάδει με την έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ, αλλά με τις πρακτικές που έφεραν τον Οργανισμό, τους αγρότες μας και τη χώρα μας στο σημερινό τέλμα. Επιπλέον, ο κ. Κουρδής παραδέχθηκε παρεμβάσεις της ηγεσίας του Οργανισμού σε προώθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως προγράμματα LEADER, αλλά και παρεμβάσεις για τη διενέργεια ή μη ελέγχων».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, επίσης, ότι «αυτό είναι το πρόσωπο των “γαλάζιων” παραγόντων, οι οποίοι, σε αγαστή συνεργασία με τους πολιτικούς τους προϊστάμενους, έστησαν το πλιάτσικο στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μετατρέποντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εργαλείο χειραγώγησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Θυμίζουμε ότι ο κ. Κουρδής, εκλεκτός του κ. Αυγενάκη, έχει διατελέσει πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Λάρισας παραδεχόμενος ότι μέχρι και σήμερα ανήκει στον χώρο της ΝΔ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ