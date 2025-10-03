Logo Image

«Μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης Ελευθερίας για Global Sumud Flotilla: «Να απελευθερωθούν άμεσα οι 27 Έλληνες πολίτες»

Πολιτική

Κοινή ανακοίνωση των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης, καταδικάζοντας την ισραηλινή επίθεση στον στολίσκο Sumud

«Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύση Ελευθερίας.

«Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα»,  επισημαίνουν τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, ζητούν την άμεση απελευθέρωση των 27 Ελλήνων πολιτών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

