Συνάντηση Μητσοτάκη – Βίρκουνεν: Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή

Πολιτική

Dimitris Kapantais / SOOC

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στην Επίτροπο Τεχνολογίας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές

Συνάντηση με την Επίτροπο Τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το θέμα της προστασίας των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή κυριάρχησε στη συνάντηση, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ζητήματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι υποδομές.

«Ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ είναι η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή εποχή. Γνωρίζω ότι έχετε στηρίξει κάποιες από τις πρωτοβουλίες μας και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα είναι ισχυρός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρένα»

«Χθες είχαμε μία συνάντηση με τον κ. Παπαστεργίου», επεσήμανε από την πλευρά της η κ. Βίρκουνεν και πρόσθεσε πως είχε, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθεί σήμερα το ερευνητικό κέντρο Αρχιμήδης.

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και τον συνεχάρη γιατί, όπως είπε, «καταφέρατε να περάσετε δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα είναι ισχυρός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρένα και χαίρει παγκόσμιου σεβασμού». Ακόμη, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

