Logo Image

«Παρμενίων – 25»: Σενάρια κρίσης και πλήρης κινητοποίηση Ενόπλων Δυνάμεων – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άσκηση

Πολιτική

«Παρμενίων – 25»: Σενάρια κρίσης και πλήρης κινητοποίηση Ενόπλων Δυνάμεων – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άσκηση

Εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων και τον συγχρονισμό διεξαγωγής επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων

Σήμερα, Παρασκευή, ολοκληρώθηκε η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων – 25», που διεξήχθη σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των 3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Η άσκηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ είχε ως σκοπό την εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης και συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα σχεδίασης, συντονισμού και διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η διαλειτουργικότητα και με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και του πολιτικού τομέα, στο πλαίσιο δοκιμής και αξιολόγησης του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ) και της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ – ΠΣΕΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η όλη δραστηριότητα αποτέλεσε τη βάση για την εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ) και τον συγχρονισμό διεξαγωγής επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube