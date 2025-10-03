Logo Image

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra – Ποια κόμματα είπαν «όχι»

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra – Ποια κόμματα είπαν «όχι»

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας

Με ευρύτερη πλειοψηφία «πέρασε» το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Ειδικότερα, υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. Αντίθετα ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

