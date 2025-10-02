Αιγαίο: Νέα NAVTEX από Τουρκία για έρευνες του «Πίρι Ρέις» μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες εκδίδοντας νέα Navtex, δεσμεύοντας τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, προκειμένου το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να πραγματοποιήσει έρευνες.

Συγκεκριμένα, η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε μια Navtex αναφέροντας ότι από τις 4 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα αποπλεύσει το Πίρι Ρέις από τη Σμύρνη με κατεύθυνση το κεντρικό Αιγαίο δυτικά της Χίου και δυτικά της Λέσβου.

Υπενθυμίζεται ότι με την προηγούμενη Navtex που είχε εκδώσει η Τουρκία, το «Πίρι Ρέις» δεν είχε αποπλεύσει.

Η Τουρκία μέσω του ζητήματος αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας στις συγκεκριμένες περιοχές εγείρει ουσιαστικά θέμα υφαλοκρηπίδας, δηλαδή θεωρεί παρανόμως ότι οι συγκεκριμένες περιοχές ανήκουν στην δική της δυνητική υφαλοκρηπίδα, στη λογική ότι αυτή χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές και αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, κατά παράβαση του Δικαίου της Θάλασσας.