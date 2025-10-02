Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΑΣΟΚ: Αποκαλύφθηκε ότι επί προεδρίας Μελά, ο αδερφός του δούλευε στο λογιστήριο της εταιρίας πληρωμών του Οργανισμού

«Νέα διάσταση έλαβε το θέμα της διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ επί προεδρίας του Δ. Μελά, καθώς αποκαλύφθηκε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση ότι ο αδερφός του δούλευε στο λογιστήριο της εταιρίας πληρωμών του Οργανισμού», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την εξέταση του πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές «όταν ο ίδιος ως μάρτυρας εξετάστηκε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, και απαντώντας σε ερώτηση της για την σχέση του με την εταιρεία GAIA Επιχειρείν και Neuropublic απάντησε ότι συνεργάστηκε και τους γνωρίζει».

«Στο ερώτημα αν εργάστηκε ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του στις εταιρίες αυτές, απάντησε ότι πράγματι εργάστηκε ο αδερφός του, ως λογιστής στο λογιστήριο. Σε άλλη ερώτηση της κ. Λιακούλη, αν εργάστηκε κατά την περίοδο της προεδρίας του, ο κ. Μελάς απάντησε επίσης θετικά. Να σημειωθεί οτι οι ανωτέρω εταιρείες ήταν υπεύθυνες αποκλειστικά για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα αν οι διάλογοι των επισυνδέσεων που αναφέρονται σε χρήματα ως μέρος – μίζα των πληρωμών, γινόταν με διευκόλυνση κάποιου ενδιάμεσου των εταιριών πληρωμών, ο μάρτυρας διαμαρτυρόμενος, αρνήθηκε να απαντήσει», υποστήριξαν.

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Θεοφάνη Παππά, οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα της ΝΔ ότι όλα καλώς πήγαιναν».

Για την κατάθεση Παπά: «Εξέθεσε» τον Μ. Βορίδη

«Ο κ. Παπάς, στη σημερινή κατάθεση στην Επιτροπή κατέφυγε στην τακτική της υπεκφυγής και των γενικόλογων αναφορών, αφήνοντας αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που αγγίζουν την καρδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, η κατάθεσή του σφραγίστηκε από τον κεντρικό ρόλο του Μάκη Βορίδη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Παπάς αποκάλυψε ότι ο κος Βορίδης είχε συμφωνήσει απόλυτα, καθώς το υπέγραψε ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατανομή των βοσκοτόπων. Η αποκάλυψη αυτή του κύριου Παπά φέρνει σε δεινή θέση τον κ. Βορίδη, ο οποίος τόσο στην ομιλία του στην Βουλή όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του, έχει τονίσει ότι δήθεν ελέγχεται για μια υπογραφή του που έβαλε το 2019. Όπως φαίνεται είχε δώσει και την έγκρισή του και το 2020 έχοντας απόλυτη γνώση της κατανομής των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος.

Ακόμη, ο κύριος Παπάς προσπάθησε να εμφανιστεί ως «προστάτης» των αγροτών, παρουσιάζοντας τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες όμως, όλως περιέργως, δεν εφάρμοσε όσο ήταν πρόεδρος», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ και την πληρωμή ενισχύσεων σε υπό έλεγχο δικαιούχους, την αφαίρεση φακέλων ελέγχου και την ακύρωση αυστηρών διαδικασιών με την τροποποίηση των εγκυκλίων του Οργανισμού που θα αποκάλυπταν παρανομίες. Δεν απάντησε ακόμα για την εκτόξευση των βοσκότοπων χωρίς ζώα επί των ημερών του το 2020 και το 2021, παρά την υποτιθέμενη κάθετη αντίθεσή του, όπως εμφατικά ανέφερε πολλές φορές. Δεν παραδέχθηκε δε ότι αυτός έκανε την κατανομή Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο του 2020 όπου έγινε η μεγαλύτερη γραμμική μείωση».

«Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές, καταρρίπτοντας και εκείνος το επίσημο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που στην προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες ρίχνει την ευθύνη στις Περιφέρειες», κατέληξαν.

Τι λένε οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ – Η περίπτωση Μαγειρία

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι «ομολογούν σε απευθείας μετάδοση το οργανωμένο από τη ΝΔ κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η ΝΔ, βουτηγμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί άγαρμπα να πιαστεί από τα μαλλιά της», τόνισαν και πρόσθεσαν:

«Ο βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Διονύσης Ακτύπης, επικαλέστηκε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Αυγή της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, βρίσκεται στο στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για εμπλοκή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων από το 2018. Σύμφωνα με τη ΝΔ, αυτό αποδεικνύει ότι «η δράση του ελεγχόμενου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Οι ίδιες πηγές καλούν «τις «πηγές της ΝΔ, να διαβάσουν προσεκτικά τα στοιχεία για να διαπιστώσουν ότι: στη μηνυτήρια αναφορά του Γρηγορίου Βάρρα κατά του κ. Μαγειρία αποδεικνύεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουλίου του 2019 και από τα ευρήματά της προκύπτει ότι ήταν εξαντλητική και εξονυχιστική».

«Πράγματι, όταν έφτασε στους αρμόδιους η καταγγελία για τον επιρρεπή στην απάτη κ. Μαγειρία, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες έρευνες και η υπόθεση είχε «δέσει.

Στο μεταξύ, διενεργήθηκαν οι εθνικές εκλογές του 2019. Η νέα, «γαλάζια» διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε να θάψει την υπόθεση και την έστειλε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ωστόσο, η ΝΔ δεν έχει δώσει απαντήσεις για το τι ακολούθησε:

Γιατί φέρεται να απαλλάχθηκε τελικά ο κ. Μαγειρίας;

Γιατί δεν καταδικάστηκε το κύκλωμα μετά την παραπομπή του;

Γιατί, ενώ ήταν υπό δικαστική διερεύνηση η συγκεκριμένη υπόθεση, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, σύντροφος του κ. Μαγειρία, ανέλαβε τον ρόλο της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ και συνέχισαν να λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις;

Ποιος έδινε εντολή για την καταβολή επιδοτήσεων σε άτομα ελεγχόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ελληνική Δικαιοσύνη;

Υπενθυμίζουμε στους βουλευτές της ΝΔ ότι για αυτήν την υπόθεση και άλλες αντίστοιχες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη συνεδρίαση ζήτησε την προσκόμιση όλων των σχετικών δικογραφιών» τόνισαν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Δημήτρη Μελά, υποστήριξαν ότι «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η κυνική παραδοχή του για το «χαλάρωμα» των ελέγχων επί των ημερών του».

Μήπως προσπαθούσαν να καλύψουν υποθέσεις όπως του κ. Μαγειρία και της κ. Σεμερτζίδου»; σημείωσαν.

Όπως ανέφεραν «ο υπόδικος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021 – 2022 και υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 με τη ΝΔ, Δημήτρης Μελάς, παραδέχτηκε, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ότι το καθεστώς «χαλαρών» ελέγχων που ο ίδιος επέτρεψε, άνοιξε το παράθυρο σε φερόμενους ιδιοκτήτες και μισθωτές βοσκοτοπικών εκτάσεων, οι οποίοι δεν είχαν το νόμιμο δικαίωμα, να καρπωθούν παρανόμως επιδοτήσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ».

«Ο κ. Μελάς αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι προχώρησε σε τροποποίηση εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία, όχι μόνο δεν απαιτούνταν ισχυροί τίτλοι ιδιοκτησίας, αλλά έπαψε να προβλέπεται και η δυνατότητα των ελεγκτών που διενεργούν ελέγχους να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις από τους αιτούντες», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγοντας:

«Από την παραδοχή του επιβεβαιώνεται απόλυτα το οργανωμένο σύστημα απουσίας ή «χαλάρωσης» των ελέγχων, με ενορχήστρωση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί η πληρωμή αιτήσεων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Και τελικό στόχο να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια με ρουσφετολογικό τρόπο προκειμένου να αυξηθεί η εκλογική επιρροή της ΝΔ».