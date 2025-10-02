Πολιτικόμετρο: Το πρώτο ελληνικό ψηφιακό παρατηρητήριο πολιτικής φερεγγυότητας

Στο μικροσκόπιο του Politikometro.gr, της πρώτης ελληνικής ανεξάρτητης ψηφιακής πλατφόρμας, βρίσκονται οι υποσχέσεις και τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε να διαμορφώνεται το 2019 και εγκαινιάστηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2022.

Μέχρι σήμερα καλύπτει τις κυβερνητικές θητείες από 2015–2019 έως και την τρέχουσα (2023–2027) και διαθέτει ειδική ενότητα για τη ΔΕΘ 2023. Συνολικά διερευνώνται άνω των 1.200 δεσμεύσεων.

Τι προσφέρει το Πολιτικόμετρο

• Διαμορφώνει αποθετήριο κυβερνητικών δεσμεύσεων αξιοποιήσιμο από πολίτες, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς κ.ο.κ.

• Τεκμηριώνει με σαφή κατηγοριοποίηση αν μια επίσημη δέσμευση υλοποιήθηκε, ακυρώθηκε, βρίσκεται σε εξέλιξη/εκκρεμότητα ή υλοποιήθηκε μερικώς.

•Παρέχει στο αναγνωστικό κοινό τα δεδομένα βάσει των οποίων συνάγεται κάθε συμπέρασμα, καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη

• Ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνέπεια «λόγων και έργων».

Πρότυπα & μεθοδολογία

Το έργο συστάθηκε υπό την καθοδήγηση της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας & Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του ΕΚΠΑ και λειτουργεί με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Πολιτικόμετρο βαδίζει στα πρότυπα του αμερικανικού PolitiFact – του πρώτου αμερικανικού παρατηρητηρίου κυβερνητικών δεσμεύσεων με το οποίο έχει ανταλλάξει τεχνογνωσία. Η μεθοδολογική αναφορά προσαρμόζεται στα ελληνικά δεδομένα, με έμφαση στη διασταύρωση πηγών και στα δημόσια τεκμήρια.

Γιατί είναι χρήσιμο

• Παρέχει αξιοποιήσιμη βάση δεδομένων για ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτικούς φορείς, δεξαμενές σκέψης, κόμματα και πολίτες.

• Επιτρέπει στον πολίτη να δει αν οι εφαρμοσθείσες πολιτικές συμβαδίζουν με τις προαναγγελθείσες δεσμεύσεις με στόχο να διαμορφώσει πιο ενημερωμένους πολίτες όταν φτάσει η ώρα της κάλπης

• Να αποτελέσει εθνικό σημείο αναφοράς για συστηματικές πληροφορίες γύρω από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Επικεφαλής του Πολιτικόμετρου είναι ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γεωργίου, επιστημονικός υπεύθυνος ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας & Παραγωγής Ειδησεογραφικού Περιεχομένου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αχιλλέας Καραδημητρίου και υπεύθυνη περιεχομένου η δημοσιογράφος Βίκυ Γερασίμου.