Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις, που δεν πάνε στη σωστή παραγωγική διαδικασία»

Σκληρότεροι ήταν οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο που ο Μ. Βορίδης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή, ο Θεοφάνης Παπάς, που υπήρξε για μία σύντομη θητεία (11/2020-3/202), πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης ανέφερε πως δεν αισθάνθηκε ποτέ κάποια παρέμβαση από την πλευρά του τότε υπουργού.

Ο κ. Παπάς κατά την εξέτασή του, ζήτησε την συμβολή της εξεταστικής επιτροπής, ώστε τα χρήματα από τις κοινοτικές και εθνικές επιδοτήσεις να πηγαίνουν στον πραγματικό αγρότη, ζήτησε, κατά την κατάθεσή του,

Όπως είπε, στο σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δρομολόγησε διεθνή διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο στον οργανισμό, ότι συνέχισε τους ελέγχους που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του και ότι με βάση δική του εγκύκλιο, οι έλεγχοι απέδωσαν 34 εκ. ευρώ “αχρεωστήτως” καταβληθέντα ποσά. Σημείωσε, επίσης, ότι λόγω της λήξης της σύμβασης με τον τρέχοντα τεχνικό σύμβουλο στις 31/12/2020, χωρίς τον οποίο δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές, και μετά από την έγκριση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), προχώρησε σε απευθείας ανάθεση τεχνικού συμβούλου έως ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο «για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού συμμετείχαν δύο εταιρείες» αντί για μία, που συμμετείχε στο παρελθόν.

Επιπρόσθετοι έλεγχοι

Ο κ. Παπάς, είπε ότι έλαβε από τον προκάτοχό του κ. Βάρρα αρχεία με στοιχεία ελέγχων, τα οποία και προώθησε στις υπηρεσίες του οργανισμού με εντολή ελέγχου, ενώ και ο ίδιος προώθησε επιπρόσθετους ελέγχους.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία του «ότι δυστυχώς και σήμερα, αυτός που πλήττεται είναι ο πραγματικός αγρότης και ο πραγματικός κτηνοτρόφος. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ενισχύσεις, που δεν πάνε στη σωστή παραγωγική διαδικασία» είπε ο κ. Παπάς.

Όσο για τη δήλωση των ζώων στους κατά τόπους κτηνίατρους, και σε σχετική ερώτηση τουεισηγητή της πλειοψηφίας, Μ. Λαζαρίδη ο κ. Παπάς είπε ότι «ο κτηνίατρος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μπαίνει σε κάθε μονάδα για τη βουκέλωση και τον μελιταίο.. ‘Αρα, δεν μπορεί να μου πει ο τοπικός κτηνίατρος ότι δεν έχει εικόνα, γιατί, ξέρει τον αριθμό των εμβολίων που πρέπει να κάνει. Ο οργανισμός», πρόσθεσε ο κ. Παπάς «πληρώνει με βάση το διασταυρωτικό έλεγχο που κάνει, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Εννοείται πως και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα δείγματα ελέγχου, πρέπει να κάνει επιτόπιους ελέγχους και να μετρήσει εάν είναι ορθά ή λάθος» είπε ο κ. Παπάς.

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια της μειοψηφίας Μ. Αποστολάκη σχολίασε ότι ο κ. Παπάς είναι «πλήρως ευθυγραμμισμένος με την ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, μιλώντας για τον υγειονομικό χαρακτήρα της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων και ότι, ως πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός είναι ο μόνος υπεύθυνος για πληρωμές».