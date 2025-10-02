Κ. Μητσοτάκης: Όσο υπάρχει casus belli, η Ελλάδα δεν θα συναινέσει σε ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

«Ήμουν απολύτως σαφής, όσο η Τουρκία έχει στο τραπέζι το casus belli, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στο να ενταχθεί η Άγκυρα στο πρόγραμμα SAFE» δήλωσε από την Κοπεγχάγη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν συζήτησε το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αλλά όπως τόνισε, το συζήτησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Ήμουν σαφής για τη θέση της Ελλάδας» συμπλήρωσε.

«Θεωρώ βέβαιο ότι οποιοδήποτε κοινό σχέδιο κοινής άμυνας δρομολογηθεί, θα περιλαμβάνει όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Επεσήμανε, δε, ότι «θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν σε ένα κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο για κοινά αμυντικά σχέδια, αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί».