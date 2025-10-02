Logo Image

«Παρμενίων-25»: Οι πεζοναύτες βγήκαν στην ακτή (βίντεο)

Πολιτική

«Παρμενίων-25»: Οι πεζοναύτες βγήκαν στην ακτή (βίντεο)

Εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από τη Σάμο

Στην ακτή Ρίβα, στο Καρλόβασι της Σάμου, αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης άρματα και πεζοναύτες, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων-25», που ολοκληρώνεται αύριο.

Το σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται από τις 26 Σεπτεμβρίου προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Η Ναυτεμπορική TV στους ελεύθερους δέκτες: Πού εκπέμπει, τι θα δείτε στο νέο πρόγραμμα

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλες Δυνάμεις: Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη άσκηση «Παρμενίων-25»

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube