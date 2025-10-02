«Παρμενίων-25»: Οι πεζοναύτες βγήκαν στην ακτή (βίντεο)

Στην ακτή Ρίβα, στο Καρλόβασι της Σάμου, αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης άρματα και πεζοναύτες, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων-25», που ολοκληρώνεται αύριο.

Το σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται από τις 26 Σεπτεμβρίου προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

