Αλ. Τσίπρας για Global Sumud Flotilla: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των Ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης

«Διεθνή πειρατεία», χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «την επίθεση των Ισραηλινών στους ακτιβιστές της ειρήνης για την Γάζα», σημειώνοντας ότι «παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο».

Σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης ο κ. Τσίπρας κάλεσε τον οργανισμό «να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας και να απαιτήσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους».

— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 2, 2025

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο αντί η διεθνής κοινότητα να ανέχεται πράξεις βίας, πειρατείας και γενοκτονίας» ανέφερε και συνέχισε λέγοντας: «Τραγική ειρωνεία ο Τόνι Μπλερ ένα γεράκι του πολέμου, να θέλει να φέρει την ειρήνη στη Γάζα. Αυτός που είπε ψέματα και παραπλάνησε την κοινή γνώμη για την εισβολή στο Ιράκ».

«Να εγκαταλείψουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την παθητική τους στάση»

Επανέλαβε επίσης την ανάγκη «να εγκαταλείψουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την παθητική τους στάση και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου και να εγγυηθούν την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «στο παλαιστινιακό ζήτημα η Ευρώπη βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας». «Αναρωτιέμαι: Πώς νιώθει ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν, από τη μία πλευρά, υπάρχουν εκκλήσεις για σκληρές κυρώσεις, ακόμη και στρατιωτικές επεμβάσεις, και από την άλλη, η Ευρώπη κλείνει τα μάτια στη μαζική δολοφονία δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων; Σε αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία» ανέφερε.

Επισήμανε τέλος πως «η ειρήνη για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Μετά από κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή όλων των ομήρων. Και με την ενεργή συμμετοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς αυτόκλητους σωτήρες».