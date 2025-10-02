Logo Image

Χ. Δούκας για διαφθορά: Είμαστε εδώ για να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία – Υπάρχει μία βαθιά σήψη

Πολιτική

Χ. Δούκας για διαφθορά: Είμαστε εδώ για να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία – Υπάρχει μία βαθιά σήψη

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

«Πρέπει να βγούμε μπροστά, με δικαιοσύνη, με διαφάνεια και λογοδοσία, και στους δήμους. Παντού», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων

«Χοντρά πράγματα, απίστευτες διατυπώσεις, εκφοβισμοί,έτρωγαν χρήματα για πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε εδώ για να καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία, χοντρά πράγματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μία βαθιά σήψη», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, «Και η διαφθορά είναι εκτεταμένη και έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχεται ευρωπαία εισαγγελέας και να δίνει συγχαρητήρια για τους θαρραλέους, Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι, παρά τις πιέσεις, συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους».

«Κάποιοι έλεγαν ότι όλα αυτά είναι σπέκουλα. Νομίζω ότι σήμερα η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη, συνολικά, για τη χώρα και πρέπει να την ξεπεράσουμε. Πρέπει να βγούμε μπροστά, με δικαιοσύνη, με διαφάνεια και λογοδοσία, και στους δήμους. Παντού», καταλήγει στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

