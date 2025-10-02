ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης

Σε διάβημα προς τον ΥΠΕΞ προχώρησε το ΚΚΕ για την εισβολή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επικοινώνησε σήμερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καταγγέλλοντας «τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για αυτή την εξέλιξη που, παρά τις εκκλήσεις, δεν έκανε τίποτα για την προστασία των μελών των πληρωμάτων, ανάμεσά τους και πολλών Ελλήνων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ κάλεσε την κυβέρνηση «να πάρει κατεπειγόντως όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του στολίσκου που κρατούνται από το Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ