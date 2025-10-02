Παρέμβαση Δένδια υπέρ Ρούτσι: Δεν διανοούμαι να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι τρόπο τάχθηκε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας από το βήμα της Βουλής όπου διεξάγεται η συζήτηση για την αγορά της 4ης φρεγάτας «Belharra».

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι «κανείς στην κυβέρνηση και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση» δεν μπορεί να έχει αντίθετη άποψη.

Επιπλέον κ. Δένδιας ανέφερε: «Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης (…) νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ, οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Καταλήγοντας, ο κ. Δένδιας είπε: «Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως ή άλλως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει».